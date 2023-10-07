وزارة الصحة في غزة: مقتل 198 فلسطينيًا وإصابة 1610 جراء العداون الإسرائيلي على القطاع

أعلنت وزارة الصحة في غزة، مقتل 198 فلسطينيًا وإصابة 1610 آخرين بجراح مختلفة، "جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وكان قد أفادت وزارة الداخلية في غزة، بأن القوّات الإسرائيليّة شنّت مئات الغارات خلال السّاعات الماضية على أهداف مختلفة في محافظات قطاع غزة كافّة.

من جهتها، أشارت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة-وفا"، إلى "وصول نحو 9 قتلى إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، و5 آخرين إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوب القطاع، وضحيتين إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، وآخر في المستشفى الأندونيسي ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع، جراء مواجهات مع القوات الإسرائيلية على الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، وبشظايا قصف من طائراتها الحربية".

وذكرت أنّ "طائرة حربية قصفت أيضًا منزلا في محيط مخيم الشاطئ غرب المدينة بصاروخ، أدى إلى إصابة 6 مواطنين على الأقل وإلحاق أضرار جسيمة به وبمنازل المواطنين المجاورة، كما قصفت بستة صواريخ موقعا في منطقة أنصار غرب مدينة غزة ودمرته بشكل كامل، وألحقت دمارا بمنازل المواطنين المجاورة".

وبيّنت الوكالة أنّ "الطائرات الإسرائيلية شنّت كذلك غارتين إحداها على مركبة إسعاف في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، والثانية استهدفت المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، أدت إلى وقوع قتيل وإصابات في صفوف المواطنين منهم حالات وصفت بالخطيرة".