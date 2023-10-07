"النشرة": "حزب الله" بالبقاع أقام حاجز محبة عند مفرق سرعين احتفالا بعملية "طوفان الأقصى"

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​، أنّ "​حزب الله​ في البقاع أقام حاجز محبّة على طريق عام ​بعلبك​ في محلّة مفرق ​سرعين​، احتفالًا بعمليّة "طوفان الأقصى" الّتي أطلقتها حركة "حماس" ضدّ الجانب الإسرائيلي في ​قطاع غزة​".

وأشار إلى أنّ "القطاع الخامس أقام بالتّعاون مع القطاع الكشفي، حاجز محبّة في ​بلدة العين​، وُزّعت خلاله الحلوى على السّيّارات والمارّة، وذلك احتفاءً أيضًا بـ"طوفان الأقصى".