"النشرة": "حزب الله" بالبقاع أقام حاجز محبة عند مفرق سرعين احتفالا بعملية "طوفان الأقصى"

ذكر مراسل "الخليج 365" في البقاع، أنّ "حزب الله في البقاع أقام حاجز محبّة على طريق عام بعلبك في محلّة مفرق سرعين، احتفالًا بعمليّة "طوفان الأقصى" الّتي أطلقتها حركة "حماس" ضدّ الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة".
وأشار إلى أنّ "القطاع الخامس أقام بالتّعاون مع القطاع الكشفي، حاجز محبّة في بلدة العين، وُزّعت خلاله الحلوى على السّيّارات والمارّة، وذلك احتفاءً أيضًا بـ"طوفان الأقصى".
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