"النشرة": مساجد صيدا رفعت التكبيرات في مختلف أرجاء المدينة ابتهاجا بعملية "طوفان الأقصى"

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأنّ "مساجد المدينة رفعت التّكبيرات الموحّدة في مختلف أرجائها، ابتهاجًا بعمليّة "طوفان الأقصى". وكانت قد أُطلِقت مئات الصواريخ من غزّة نحو إسرائيل، بشكل مفاجئ في ساعة مبكرة صباح اليوم، مع تسلّل عشرات المسلّحين باتجاه مستوطنات غلاف غزة. ولاحقًا أعلن القائد العام لـ"كتائب القسام" محمد الضيف، في كلمة له بدء عمليّة "طوفان الأقصى"، مشيرًا إلى "أنّنا قرّرنا أن نضع حدًّا للانتهاكات الإسرائيليّة".

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