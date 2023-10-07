"اليونيفيل": جنودنا على طول الخط الأزرق للحفاظ على الاستقرار والمساعدة بتجنب التصعيد

أشار النّاطق الرّسمي باسم "​اليونيفيل​"، ​أندريا تيننتي​، إلى أنّ "بعثة حفظ السّلام تراقب عن كثب الأحداث الدراماتيكيّة الجارية في ​إسرائيل​، وجنود حفظ السّلام يتواجدون على طول ​الخط الأزرق​ للحفاظ على الاستقرار والمساعدة في تجنّب التّصعيد".

ولفت، في حديث إلى "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، إلى "أنّنا قمنا أيضًا بتعزيز وجودنا في جميع أنحاء منطقة عمليّاتنا للتّكيّف مع التّطوّرات، بما في ذلك عمليّات مكافحة إطلاق ​الصواريخ​"، مؤكّدًا أنّ "قيادتنا على اتصال دائم مع الأفرقاء منذ بداية الأحداث، لضمان التّنسيق الفعّال وتجنّب سوء الفهم، وهدفنا الأساسي هو الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق، وتجنّب أيّ تصعيد يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على السكان الّذين يعيشون في المنطقة".