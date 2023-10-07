شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يتّهم شركات صينية ب«تأجيج أزمة الفنتانيل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنغهاي - (أ ف ب)

اتّهم زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور تشاك شومر، السبت، شركات صينية ب«تأجيج» أزمة الإدمان على عقار الفنتانيل في الولايات المتحدة، وذلك عند لقائه مسؤولين في شنغهاي.

وتندرج زيارة شومر، في إطار مساعٍ تبذلها واشنطن لنزع فتيل التوترات مع الصين حول عدد من القضايا الأمنية والاقتصادية، والتي بلغت أعلى مستوياتها منذ سنوات.

والتقى شومر، السبت، رئيس الحزب الشيوعي في شنغهاي تشين جينينغ، وفق تقرير لمجموعة صحفيين، في اجتماع شدّد خلاله على أن الولايات المتحدة «لا تريد فك الارتباط بين اقتصادينا».

وقال شومر: «ليست الحكومة بل شركات صينية هي التي تؤجج أزمة الفنتانيل».

وتابع: «إنهم يؤججون أزمة الفنتانيل التي تسمم المجتمعات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة».

في هذا الأسبوع فرضت واشنطن عقوبات على شبكة إنتاج وتوزيع منتجات كيميائية تستخدم لتصنيع المخدرات مقرّها في الصين، بما في ذلك تلك التي تؤجج أزمة الفنتانيل في الولايات المتحدة.

وأبدت الصين معارضتها العقوبات وشدّدت على أن المشكلة «متجذّرة في الولايات المتحدة وليست من مسؤوليتها».

وقال شومر، إنه سيسعى الأحد إلى التطرق لمعطيات بشأن ممارسات تجارية غير منصفة.

وقال شومر لتشين «يشعر العديد من ناخبينا أن الصين في حالات كثيرة لا تعامل الشركات الأمريكية بإنصاف. عندما نتحدث إلى شركاتنا الأمريكية، فإنهم يطرحون هذا الأمر، بما في ذلك العديد من الموجودين هنا».

وتابع «أعتقد أننا نحتاج إلى معاملة بالمثل، السماح لشركات أمريكية بالمنافسة بكل حرية في الصين على غرار الشركات الصينية هنا».

- محادثات بناءة جداً -

وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأنّ الوفد يسعى للقاء الرئيس شي جين بينغ.

وهبطت طائرة الوفد في وقت مبكر من بعد الظهر في شنغهاي، القوة الاقتصادية للصين، حيث كان في استقبالهم السفير نيكولاس بيرنز.

ورداً على سؤال بشأنه توقعاته للزيارة قال شومر إنه يأمل في «محادثات بناءة جداً». ويضم الوفد أربعة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقالت الصين إنها ترحّب بالوفد وتأمل أن تحسّن الزيارة «فهم» المشرّعين للبلاد.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية، أنّ الزيارة «ستعزّز الحوار والتبادلات بين الهيئات التشريعية في البلدين، وستسهم إيجاباً في تطوير العلاقات الصينية الأمريكية».

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنّ الوفد سيسعى إلى إثارة قضايا تتراوح بين المناخ المُتاح أمام الشركات الأمريكية في الصين وحقوق الإنسان.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مكاتب أعضاء مجلس الشيوخ أنّ الوفد سيتوقف أيضاً في كوريا الجنوبية واليابان.

وتندرج الزيارة ضمن سلسلة زيارات قام بها مسؤولون أمريكيون إلى الصين، وسط مساعي الجانبين إلى احتواء التوترات بين البلدين.

وقد زار كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرتي الخزانة جانيت يلين والتجارة جينا ريموندو والموفد الأمريكي للمناخ جون كيري الصين هذا العام.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه قد يلتقي الرئيس شي في سان فرانسيسكو في تشرين الثاني/ نوفمبر، بينما تسعى واشنطن وبكين لإعادة ضبط العلاقات، لكنه أضاف: «لا شيء مقرر بعد».

وصرّح بايدن للصحفيين في البيت الأبيض عقب تقارير ذكرت أن الرئيسين يعتزمان عقد لقاء خلال قمة أبيك، منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، أن مثل هذا الاجتماع لم يتم تنظيمه، لكنه احتمال.

ومن المقرر أن يستقبل بايدن قادة من مختلف أنحاء المنطقة في 16 و17 تشرين الثاني/ نوفمبر في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وسرت تكهنات بأن المنتدى قد يشهد تقارباً بين البلدين.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» أن البيت الأبيض بدأ يضع خططاً لعقد لقاء على هامش القمة في محاولة لإرساء استقرار في العلاقات.

ويتوقع أن يزور وزير الخارجية الصيني وانغ يي واشنطن قبل قمة أبيك.