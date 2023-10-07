شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان.. العثور على جثث أربعة متنزهين على جبل أساهي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - (أ ف ب)

عُثِر في أحد دروب المشي الجبلية في اليابان، السبت، على جثث أربعة متنزهين أمضوا الليل في الموقع، بعدما باغتهم سوء الأجوال الجوية، بحسب ما أفادت السلطات.

وأوضح أحد مسؤولي الإطفاء لوكالة «فرانس برس»، أن وحدات الإنقاذ عثرت صباح السبت على جثث رجلين وامرأتين على أحد دروب جبل أساهي الواقع على ارتفاع 1896 متراً عن سطح البحر، في منطقة توتشيغي.

وكانت هيئة الإطفاء في مقاطعة ناسو تلقّت بعد ظهر الجمعة بلاغاً أفاد بأن أحد المتنزهين «لم يكن قادراً على المشي».

كذلك قال متسلّق في اتصال آخر بهيئة الإطفاء، إن متنزهين آخرين عالقون بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إلى أن الأربعة ستينيون، موضحة أن إحدى المرأتين قد تكون انزلقت.

وبدأت عمليات البحث عن المتنزهين الأربعة، الجمعة، لكنها توقفت طوال الليل، بسبب الرياح القوية، ثم استُكمِلَت صباح السبت.