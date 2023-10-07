شكرا لقرائتكم خبر عن العسكريون الحاكمون في الغابون يسمّون أعضاء البرلمان الانتقالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليبرفيل - (أ ف ب)

سمّى الجنرال بريس أوليغي نغيما الذي نُصّب رئيساً للغابون بعد الانقلاب على علي بونغو، السبت، أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ من أجل «مرحلة انتقالية» لا تزال مدتها غير معروفة قبل الانتخابات التي وعد بها الجيش.

وقاد الجنرال أوليغي انقلاباً عسكرياً في 30 آب/أغسطس ضد الرئيس علي بونغو أونديمبا، بعيد إعلان فوزه بولاية جديدة بنتيجة الانتخابات الرئاسية، بعدما حكمت عائلته البلاد لمدة 55 عاماً.

ووعد العسكريون الانقلابيون بإعادة السلطة إلى المدنيين من خلال انتخابات حرة بعد فترة انتقالية، سيتم تحديد مدتها خلال حوار وطني كبير بين «جميع القوى الحية للأمة» تأمل السلطات الجديدة عقده بين نيسان/إبريل وحزيران/يونيو 2024.

السبت، تلا ناطق باسم النظام العسكري بياناً على التلفزيون الرسمي، قال فيه: «أصدر الرئيس الانتقالي مرسوماً بأن الأشخاص الذين ترد أسماؤهم في الملحق أعضاء معيّنون في الجمعية الوطنية الانتقالية».

وتضمّن الملحق أسماء 98 عضواً في أحزاب سياسية والمجتمع المدني هم من المعارضة السابقة لنظام بونغو ومن الغالبية الموالية له في تلك الحقبة.

وتُلي مرسوم مماثل من الجنرال أوليغي لتعيين 70 عضواً في مجلس الشيوخ، بينهم أعضاء في نقابات وناشطين في المجتمع المدني.

وكان الجيش قد عيّن حكومة مدنية انتقالية برئاسة ريموند ندونغ سيما، وهو شخصية بارزة معارضة لعلي بونغو، وتتألّف من شخصيات من المعسكرين السابقين.

ويتمتع البرلمان الجديد نظرياً بنفس السلطات التشريعية والرقابية الحكومية التي كان يتمتع بها في عهد بونغو.