انت الان تتابع خبر الصدر يصدر توجيهاً بعد عملية "طوفان الأقصى" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في وثيقة عن المكتب الخاص للصدر، أنه "حسب توجيهات سماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) تـقرر التوجّه بالدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى بقلوب مطمئنة ونفوس خاشعة وذلك بقراءة دعاء أهل الثغور من قبل المؤمنين جميعاً بعد صلاة المغرب فـي المساجد والبيوت وجميع أماكن العبادة".



وأتمت الوثيقة، "َلَيَنْصُرَنَّ اللّـهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللّـهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ".

