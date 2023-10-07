انت الان تتابع خبر بالأجماع.. أردوغان رئيسا لحزب العدالة والتنمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويرأس أردوغان حزب العدالة والتنمية منذ تأسيسه في اب 2001. وبعد مرور عام، فاز الحزب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في تشرين الثاني 2002، ومنذ ذلك الحين يحتفظ بزمام السلطة في تركيا.

وفي كلمة ألقاها عقب ظهور نتائج التصويت، شكر أردوغان زملاءه على الثقة التي منحوها له، وأطلق عمليا الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية للانتخابات المحلية التي ستعقد في 31 اذار 2024.



وقال: "في انتخابات 31 اذار سنكرر النجاح الذي تحقق في 14 و28 ايار من هذا العام (في الانتخابات البرلمانية والرئاسية) ونبدأ عهدا جديدا في الحكم على المستوى البلدي".