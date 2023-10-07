شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5,7 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5,7 درجة على مقياس ريختر بابوا غينيا الجديدة اليوم السبت.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 49 كيلومترا من جنوب شرق مادانج الواقعة على الساحل الشمالي للبلاد، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

زلزال أفغانستان

من ناحية أخرى، قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، إن زلزالًا بلغت قوته 6.2 درجة، هز شمال غرب أفغانستان اليوم السبت.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.