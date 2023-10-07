شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من مدرب توتنهام بعد تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

تحدث المدرب الاسترالي انجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي توتنهام هوتسبيرز عن الفوز الذي حققه السبيرز على حساب لوتون تاون اليوم السبت لحساب لقاءات الجولة الثامنة من البريميرليج.

مدرب توتنهام عن تصدر البريميرليج: مازلنا في أكتوبر

وقال بوستيكوجلو ان الدوري مازال طويل مازلنا في شهر أكتوبر على الرغم من أن اللاعبين اظهروا الكثير من المرونة والشخصية مثلما فعلنا في المباريات الأخيرة نبدأ بشكل جيد ولكن يجب أن نتحسن في عملية استغلال الفرص".

وأضاف:" اعتقد أن اللاعبين تماسكوا بشكل جيد بعد الطرد واللعب بعشرة لاعبين وسنحت لنا بعض الفرص وفي النهاية خطفنا ثلاثة نقاط من ملعب صعب".

وأنهى:" الأمور تسير على مايرام وعلى الرغم من أننا نتصدر الدوري لكن مازال الكثير من العمل لنقوم به خلال الفترات القادمة".