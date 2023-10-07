شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يحدد خليفته في تدريب السيتي.. مفاجأة مدوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت صحيفة ذا أثليتك أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا سيستمر في منصبه بشكل طبيعي مع السيتي خلال الفترة القادمة، ولا يوجد أي نية لإحداث أي تعديلات في مستقبل المدرب.

السيتي تثق في قدرات جوارديولا للغاية بعدما تمكن من جلب دوري الأبطال للفريق السماوي في الموسم الماضي، مما عزز الثقة بشكل كبيربين الطرفين.

وبحسب ما ورد عن صحيفة. ذا أثليتك فإن جوارديولا سيكون له جميع الصلحيات لاختيار خليفته في تدريب السيتي عند إختيار المدرب الجديد.

حيث تري آدارة السيتي ضرورة الحفاظ علي طريقة جوارديولا خلال المرحلة القادمة، والحفاظ علي الشكل العام للفريق حتي في حالة رحيل المدرب الإسباني المخضرم.

موعد مباراة مانشستر السيتي القادمة

هذا ومن المقرر أن يلاقي مانشستر سيتي نظيره أرسنال غدا الأحد، في تحدي قوي ومثير من منافسات الدوري الإنجليزي، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.