اخبار العالم

جوارديولا يحدد خليفته في تدريب السيتي.. مفاجأة مدوية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يحدد خليفته في تدريب السيتي.. مفاجأة مدوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت صحيفة ذا أثليتك أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا سيستمر في منصبه بشكل طبيعي مع السيتي خلال الفترة القادمة،  ولا يوجد أي نية لإحداث أي تعديلات في مستقبل المدرب.

السيتي تثق في قدرات جوارديولا للغاية بعدما تمكن من جلب دوري الأبطال للفريق السماوي في الموسم الماضي، مما عزز الثقة بشكل كبيربين الطرفين.

وبحسب ما ورد عن صحيفة. ذا أثليتك فإن جوارديولا سيكون له جميع الصلحيات لاختيار خليفته في تدريب السيتي عند إختيار المدرب الجديد.

حيث تري آدارة السيتي ضرورة الحفاظ علي طريقة جوارديولا خلال المرحلة القادمة،  والحفاظ علي الشكل العام للفريق حتي في حالة رحيل المدرب الإسباني المخضرم.

موعد مباراة مانشستر السيتي القادمة

هذا ومن المقرر أن يلاقي مانشستر سيتي نظيره أرسنال غدا الأحد، في تحدي قوي ومثير من منافسات ،  علي أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا