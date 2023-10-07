طائرات الاحتلال تواصل قصف مناطق متفرقة في قطاع غزة

وأكدت مستشفيات القطاع استشهاد 198 مواطنا و1610جرحى، وبدمار في الممتلكات جراء قصف إسرائيلي لمبان ومنازل ومواقع في قطاع غزة.
في سياق متصل، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، حالة الطوارىء في جميع المستشفيات في غزة والضفة الغربية، مؤكدة جاهزية مستشفيات الضفة لاستقبال الجرحى من قطاع غزة جراء القصف المتواصل على القطاع.
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