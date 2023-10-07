وتفيد مصادر طبية إسرائيلية أن عدد القتلى مرشح للزيادة، بسبب وجود عدد كبير جدا من الجرحى في المستشفيات.
وتقول مصادر عبرية أن عددا من الجرحى ما يزالون في المستوطنات، بالاضافة لعدد من القتلى يصعب إجلائهم من هناك.
وتشن كتائب القسام هجوما غير مسبوق على إسرائيل منذ صباح اليوم.
وتقدر مصادر عسكرية إسرائيلية بتسلل أكثر من ألف مقاتل فلسطيني إلى عدد من المدن الغلاف وسيطروا عليها.
يأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.
كانت هذه تفاصيل خبر قناة 12 الإسرائيلية: مقتل أكثر من 100 إسرائيلي في هجوم كتائب القسام منذ الصباح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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