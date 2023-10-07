اللواء سمير فرج: إسرائيل بدأت في ضرب البنية الأساسية في غزة من أجل الانتقام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن أن عملية "طوفان الأقصى" كان مميزة وعلى أعلى تقدير عسكري ممكن، وتم التخطيط لها بشكل مميز للغاية، لافتا إلى أن إسرائيل قامت بعمل حائط على الحدود لا يستطيع أحد تخطيه، وتم تخطيه من خلال الطيران الشراعي، وتم اختراق المستوطنات الإسرائيلية، فضلا عن أن 3 مستوطنات داخلها المقاومة الفلسطينية وحصلت على كل المستوطنين رهائن.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم السبت، أن إسرائيل ضُربت 5 آلاف صاروخ، والقبة الحديدية تتصدى لـ 3 آلاف صاروخ، تصدت لأول 3 آلاف وألفين صاروخ وصلوا، مطار العاصمة في تل أبيب كان رعب على الإسرائيليين.

وتابع المفكر الاستراتيجي، أن المقاومة الفلسطينية أسرت حتى الآن 40 أسيرًا وأسقطت 53 قتيلًا، مضيفًا: منذ 4 سنوات كانت اسرائيل تبادل أسيرًا واحد فقط كان بألف أسير فلسطيني، والـ 40 أسير اليوم و50 مستوطن إسرائيلي تم التحفظ عليهم، ولذلك إسرائيل اليوم في كارثة، ولا تعلم ماذا ستفعل في هذا الموقف.

واستكمل، أن إسرائيل بدأت في ضرب البنية الأساسية في غزة من أجل الانتقام، وهناك قلق من الاستمرار في العمليات ضد فلسطين خاصة أن الأسرى كثيرين من الإسرائيليين، ما بين 50 أسير فضلا عن 53 شخص داخل المستوطنات

وواصل أن التخطيط من المقاومة الفلسطينية اليوم مميز للغاية، وكافة الفصائل الفلسطينية مجتمعة وتنفذ العملية بشكل كامل، لافتا إلى أنه يعتقد أن فلسطين جاهزة لكل السيناريوهات التي تجهز لها إسرائيل، ويوجد احتمال في إمكانية اقتحام غزة، وهذا احتمال بعيد جدا ولكنه وارد.