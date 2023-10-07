قفز من أعلى برج الكهرباء.. شاب ينهي حياته في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أنهى شاب حياته بالقفز من أعلى برج كهرباء في منطقة العريضة بمدينة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من مأمور مركز شرطة طوخ، بقيام شاب يدعى "محمد.ا"، بإنهاء حياته بإلقاء نفسه من أعلى برج كهرباء بمنطقة العريضة بدائرة المركز.

وقالت التحريات أن المجني عليه يعاني من مرض نفسي، وكان يخضع للعلاج منذ فترة داخل مصحة وخرج منها قريبًا، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المتوفى وشهود العيان.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.