دراسة تحذر.. السوشي قد يحتوي بكتيريا قاتلة

محمد اسماعيل - القاهرة - حذرت دراسة حديثة أعدا باحثون من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، من أن طعام السوشي الشهير، يمكن أن يكون قاتلا لمن يتناوله، بسبب احتواء السمك النيء الذي يصنع منه، على بكتيريا تسمى "آيروموناس" مسؤولة عن تعزيز مقاومة المضادات الحيوية، ما يعني احتمالية أن تقضي هذه البكتيريا على الإنسان.

ونقلت مجلة "فوكاس" الإيطالية عن الدراسة إن تلك بكتيريا آيروموناس موجودة في أنواع مختلفة من السوشي خاصة إذا لم يكن السوشي مصنوعا من أسماك جيدة، فإنه يمكن أن يحتوي على تلك البكتيريا الخطيرة.

وإذا كان السمك المصنوع منه السوشي من نوعية ممتازة، فلا يعد خطرا داهما، لكنه مثل جميع الأطعمة التي تؤكل نيئة، يمكن أن يحتوي على بكتيريا خطيرة.

وإضافة إلى احتواء السوشي على بكتيريا قادرة على مقاومة المضادات الحيوية، فإن البكتيريا الأكثر خطرا في السوشي هي تلك المسؤولة عن داء الليستريات، وهو مرض معدي ينتقل عن طريق الطعام الملوث.

وقال هايجيونج لي، عالم التكنولوجيا الحيوية وعالم الأغذية في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، إن دراسته أثبتت وجود بكتيريا آيروموناس في السوشي، وتؤدي إلى مرض واسع الانتشار في البيئات المائية ويمكن أن يصيب أولئك الذين يستهلكون الأسماك النيئة أو غير المطبوخة جيدا.

وتتبع العالم 22 سلالة من البكتيريا في 8 أنواع من الأسماك النيئة التي تباع للاستهلاك المباشر في النرويج (الدولة التي اخترعت سوشي السلمون)، ويقول الباحث: "تظهر النتائج أن المعالجة الخفيفة التي تتلقاها هذه المنتجات السمكية لا تضمن تثبيط بكتيريا آيروموناس".

وتابع "بكتيريا آيروموناس ربما تكون مسببة للأمراض وترتبط بمشاكل في الجهاز الهضمي، حتى لو كانت مخاطر الإصابة بمرض خطير بسبب هذه البكتيريا منخفضة للغاية بالنسبة للفرد الصحيح".

الجانب الأكثر إثارة للقلق أن تلك البكتيريا تعزز مقاومة المضادات الحيوية، ما يعني أن المصابين بها يستطيعون اكتساب جينات تسهل مقاومة المضادات الحيوية ونقلها إلى بكتيريا أخرى، بمجرد أن تتمكن من الانتشار من البحر إلى أجسامنا.