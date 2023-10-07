سمير فرج: عملية طوفان الأقصى فضيحة للموساد الإسرائيلي وقد تسقط نتنياهو وحكومته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن ما شهدته إسرائيل اليوم على يد المقاومة الفلسطينية من عملية طوفان الأقصى، كارثة كبيرة وفضيحة للموساد الإسرائيلي، لأن التخطيط لمثل هذه العملية يحتاج نحو شهرين دون أن تعرف أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أي معلومة عنها.

وتابع فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن العملية طوفان الأقصى بدأت منذ السادسة صباحا ومستمرة حتى الآن.

وأضاف اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن المقاومة الفلسطينية تدرس كل الاحتمالات الوارد القيام بها من جانب إسرائيل مثل قطع الكهرباء أو غارات جوية.

ولفت إلى أن المقاومة الفلسطينية نفذت عملية برية بحرية جوية على أعلى مستوى من التخطيط العلمي العسكري وهو ما سيسجله للتاريخ، موضحا أن العالم يقول ما قبل 7 أكتوبر 2023 يختلف ما بعدها.

وأوضح اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن المقاومة الفلسطينية تخطت الحاجز الكبير الذي أقامته إسرائيل على غلاف غزة، وأسرت كل المقيمين في المستعمرات في ضربة كبيرة لدولة الاحتلال.

واستطرد أن عملية طوفان الأقصى قد تسقط نتنياهو وحكومته لأن إسرائيل لا تتحمل مثل هذه الضربات ، التي أودت بحياة 40 قتيلا إسرائيليا إلى جانب احتجاز 53 أسير، لافتا إلى أن الشعب الإسرائيلي لن يقبل بهذه الحكومة التي أتت له بالعار.

وقال اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن مطار بن جوريون في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب كان تحت القصف الفلسطيني وتعرض لهزة غير مسبوقة

وأشار إلى أن طوفان الأقصى ضربة قوية مفاجئة ستغير شكل العمل القادم في تل أبيب، موضحا أن المقاومة الفلسطينية فاجأت دولة الاحتلال باستخدام الطائرات المسيرة.