شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مستقبل وطن: حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أظهرت شفافية ورقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن بداية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أظهرت الكثير من الشفافية والرقي من خلال المؤتمر الصحفي للحملة اليوم، موضحا أن ما يحدث ينقل صورة وطريقة تليق بمصر مع اختلاف ادبيات الانتخابات في كل بلد.

وأوضح حسام الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن أدبيات الانتخابات في العالم تختلف من بلد لآخر، قائلا: "في حاجات مثلا الأمريكيين متعودين عليها تعتبر مختلفة عن أوروبا وكل بلد لها تقاليدها في انتخاباتها".

وأشار حسام الخولي، إلى أن المرشحين المحتملين الآخرين في انتخابات الرئاسة في منهم من انهى جمع التزكيات من مجلس النواب في انتظار اتمام الكشف الطبي، مؤكدا أن الأمور ليست سهلة خاصة فيما يتعلق بجمع تزكيات النواب وحتى الآن يوجد أربع مرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة.