شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "القوى العاملة" بالنواب: بيان البرلمان الأوروبى سقطة غير مقبولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، البيان الصادر من البرلمان الأوروبي بالمضلل والكاذب، معتبرة هذا البيان بمثابة سقطة كبيرة مثل كل السقطات السابقة له، وتدخل سافر في الشأن المصري الداخلي وفى شئون القضاء المصرى الشامخ مثل جميع البيانات السابقة الصادرة منه ضد مصر.

وقالت "درويش" إن هذا البيان لا يعبر عن حقيقة الواقع داخل مصر، خاصة وأن مصر حريصة كل الحرص على نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة لأنها تتم تحت إشراف قضائى كامل ومتابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ومختلف وسائل الاعلام الاقليمية والعربية والدولية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت أمام العالم كله حرصها الحقيقى على إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة بكل الصدق والأمانة عن إرادة الشعب المصرى.

وأكدت النائبة سولاف درويش أن التدخل في شئون مصر وفى أحكام القضاء أمر مرفوض، معربة عن أسفها الشديد لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبي بالإفراج عن متهم أدين بتهمة السب والقذف وهي جريمة جنائية لا علاقة لها بالشأن السياسي، كما أن ما ذكره البيان من ادعاء أحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية من وجود مضايقات علي حملته الانتخابية فهو ادعاء كاذب ولا يمت للواقع بصلة.

وطالبت النائبة سولاف درويش من البرلمان الأوروبي أن يكف عن سياساته الفجة والمشبوهة ضد مصر وألا يعتمد على أكاذيب وافتراءات تروج لها قوى الشر والظلام والإرهاب ضد مصر، مؤكدة أن بيان البرلمان الأوروبي تمت كتابته وصياغته للأسف الشديد بمداد القوى الكارهة لمصر.