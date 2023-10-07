الدفاع المدني: انتشال جثة مواطن أربعيني من بحيرة القرعون في البقاع

أفادت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، بأنّ "عناصر من الدفاع المدني انتشلوا جثّة مواطن في العقد الرّابع من العمر، قضى داخل بحيرة القرعون في البقاع".
وذكرت أنّ "توازيًا، عمل العناصر على نقل الجثّة إلى مستشفى مشغرة الحكومي، وذلك بعد حضور الأجهزة الأمنيّة المختصّة وإتمامهم الإجراءات القانونيّة اللّازمة"، مشيرةً إلى أنّ "العناصر استعانوا بزورق خاص للتّمكّن من انتشال الجثّة".
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