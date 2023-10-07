الدفاع المدني: انتشال جثة مواطن أربعيني من بحيرة القرعون في البقاع

أفادت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، بأنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ انتشلوا جثّة مواطن في العقد الرّابع من العمر، قضى داخل ​بحيرة القرعون​ في ​البقاع​".

وذكرت أنّ "توازيًا، عمل العناصر على نقل الجثّة إلى ​مستشفى مشغرة الحكومي​، وذلك بعد حضور الأجهزة الأمنيّة المختصّة وإتمامهم الإجراءات القانونيّة اللّازمة"، مشيرةً إلى أنّ "العناصر استعانوا بزورق خاص للتّمكّن من انتشال الجثّة".