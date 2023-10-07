قناة 12 الإسرائيلية: مقتل أكثر من 100 إسرائيلي وإصابة أكثر من 1000 نتيجة هجمات "حماس"

أفادت القناة 12 الإسرائيليّة، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم"، بأنّ أكثر من 100 إسرائيلي قُتلوا في الهجوم الواسع لـ"كتائب القسام" التّابعة لحركة "حماس"، منذ ساعات الصّباح اليوم السبت.

كما أشارت إلى "ارتفاع عدد الجرحى الإسرائيليّين إلى أكثر من 1000 مصاب".

وكانت قد أعلنت حركة "حماس" صباح اليوم، بدء عمليّة "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الدّاخل الإسرائيلي، في النّصف السّاعة الأولى من العمليّة.