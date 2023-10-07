بايدن: تحدثت مع نتانياهو بشأن هجمات "حماس" وعرضت دعمنا وكررت التزامي الثابت بأمن إسرائيل

أعلن الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​، "أنّني تحدّثت مع رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ بشأن الهجمات الإرهابيّة المروّعة الّتي تنفّذها حركة "حماس" في إسرائيل". وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى "أنّني قد عرضت دعمنا، وكرّرت التزامي الثّابت بأمن إسرائيل"، لافتًا إلى أنّ "السيّدة الأولى جيل بايدن وأنا نعرب عن تعازينا القلبيّة للعائلات الّتي فقدت أحبّاءها".

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