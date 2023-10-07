غوتيريس دان هجوم "حماس" على مدن إسرائيلية: لبذل جهود دبلوماسية لتجنب توسع نطاق النزاع

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عن إدانته "بأشدّ العبارات الممكنة، الهجوم الّذي شنّته حركة "حماس" هذا الصباح على مدن إسرائيليّة قريبة من قطاع غزة ووسط إسرائيل".

وأشار في بيان، إلى "أنّه يشعر بقلق عميق على السكان المدنيّين، ويدعو إلى أقصى درجات ضبط النّفس". وحثّ على "بذل الجهود الدّبلوماسيّة كافّة لتجنّب توسّع نطاق النّزاع"، مؤكّدًا أنّه "لا يمكن تحقيق السّلام إلّا من خلال مفاوضات تؤدّي إلى حلّ الدّولتين".