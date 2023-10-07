شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع ستة عسكريين في حريق بمركز تدريب في جنوب إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جوهانسبرغ - (أ ف ب)

قضى ستة عسكريين في جنوب إفريقيا، في حريق اندلع بمركز تدريب في شمال شرق البلاد، حسب ما أعلن الجيش، السبت.

وقال الجيش في بيان، إنه يعتقد أن الحريق امتد إلى المركز من منجم قريب.

وأضاف «نفيد أن ستة جنود من جيش جنوب إفريقيا لقوا حتفهم خلال هذا الحادث».

وأصيب ثلاثة عسكريين آخرين بحروق من الدرجة الثانية، وتم نقلهم إلى مستشفى قريب.

وكان الجنود يستعدون لإجراء تدريب عسكري سنوي.

وقال الجيش، إن الإطفائيين ما زالوا يحاولون إخماد الحريق الذي دمر أيضاً معدات ومركبات عسكرية.

وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.