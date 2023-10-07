يوروستات يكشف عن ترحيل 26 ألف مهاجر غير نظامي خلال الربع الثاني من 2023

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كشفت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي ” يوروستات ” عن ترحيل 26,600 مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني من عام 2023، مما يشكل ارتفاعًا بنسبة 29% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأبرز التقرير أن عدد الأشخاص الذين وُجهت أوامر مغادرة لهم بلغ 105,865 مواطنًا من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بزيادة قدرها 9% عن الفترة المماثلة من العام 2022، من بينهم، تم ترحيل 26,600 شخص إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بناءً على أوامر المغادرة.