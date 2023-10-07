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يوروستات يكشف عن ترحيل 26 ألف مهاجر غير نظامي خلال الربع الثاني من 2023

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كشفت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي ” يوروستات ” عن ترحيل 26,600 مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني من عام 2023، مما يشكل ارتفاعًا بنسبة 29% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

 

وأبرز التقرير أن عدد الأشخاص الذين وُجهت أوامر مغادرة لهم بلغ 105,865 مواطنًا من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بزيادة قدرها 9% عن الفترة المماثلة من العام 2022، من بينهم، تم ترحيل 26,600 شخص إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بناءً على أوامر المغادرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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