شكرا لقرائتكم خبر عن إنتصار +90.. مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على برينتفورد في البريميرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

تمكن فريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد من قلب الطاولة على نادي برينتفورد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي للموسم الكروي الجاري 2023-2024.

مانشستر يوايتد يقلب الطاولة على برينتفورد في الوقت القاتل

البداية كانت بتقدم برينتفورد في الشوط الأول عن طريق ماثياس يانسين في الدقيقة السادسة والعشرين قبل أن يخطف البديل سكوت مكتوميناي هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بل ولم يكتفي بذلك حيث خطف هدف الفوز الثمين في الدقيقة 90+6.

ترتيب الدوري الانجليزي عقب المباراة

بهذا الفوز رفع المان يونايتد رصيده من النقاط إلى النقطة الثانية عشر في المركز التاسع بينما توقف رصيد نادي برينتفورد عند النقطة السابعة في المركز الرابع عشر.