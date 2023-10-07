شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يكتسح بيرنلي برباعية في البريميرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق فريق الكرة الأول بنادي تشيلسي فوزًا عريضًا على فريق نادي بيرنلي بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الثامنة من البريميرليج.

نتيجة مباراة تشيلسي وبيرنلي

البداية كانت عن طريق نادي بيرنلي الذي تقدم أولًا عن طريق اللاعب وييلسون اودبيرت في الدقيقة الخامسة عشر قبل أن يدرك نادي تشيلسي التعادل بأقدام امين الدخيل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية والاربعين.

وفي الشوط الثاني خطف اللاعب كول بالمر التقدم لتشيلسي من علامة الجزاء في الدقيقة الخمسين ليضيف رحيم ستيرليج الهدف الثالث لكتيبة بوكتينيو في الدقيقة الخامسة والستين.

واختتم اللاعب نيكولاس جاكسون رباعية فريق نادي تشيلسي في الدقيقة الرابعة والسبعين لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي بنتيجة 4-1.

ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة تشيلسي وبيرنلي

بهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى النقطة الحادية عشر في المركز العاشر بينما توقف رصيد نادي بيرنلي عند أربعة نقاط في المركز الثامن عشر.