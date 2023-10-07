شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أهداف مباراة تشيلسي ضد بيرنلي اليوم السبت في البريميرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق فريق الكرة الأول بنادي تشيلسي الانجليزي فوزًا عريضًا على مضيفه فريق نادي بيرنلي اليوم السبت بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب تيرف مور لحساب مباريات الجولة الثامنة من البريميرليج.

اهداف مباراة تشيلسي وبيرنلي

تقدم بيرنلي أولًا في الدقيقة الخامسة عشر عن طريق لاعبه وييلسون اودبيرت قبل أن ينجح تشيلسي في تسجيل هدف التعادل عن طريق امين الدخيل بالخطأ في مرمى فريقه عند حلول الدقيقة الثانية والاربعين.

وأضاف الهدف الثاني لتشيلسي كول بالمر في الدقيقة الخمسين من علامة الجزاء وأضاف رحيم ستيرلينج الثالث في الدقيقة الخامسة والستين واختتم جاكسون الرباعية في الدقيقة الرابعة والستين.

ترتيب الدوري الانجليزي عقب مواجهة تشيلسي وبيرنلي

بهذا الفوز رفع تشيلسي رصيدهم إلى احدى عشر نقطة في المركز العاشر بينما توقف رصيد بيرنلي في المركز الثامن عشر عند أربعة نقاط فقط.