إصابة إسرائيليين إثر ضربة صاروخية تقدر بنحو 150 صاروخا وجهتها "حماس" نحو تل أبيب

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأنّ "​حركة حماس​ وجّهت ضربة صاروخيّة كبيرة تقدَّر بنحو 150 صاروخًا، باتجاه ​تل أبيب​"، مشيرةً إلى "إصابة 8 ​إسرائيل​يّين في الرّشقة الصّاروخيّة على وسط إسرائيل، 3 منهم في حالة خطرة".

من جهتها، لفتت قناة "الجزيرة" إلى "وقوع إصابات مباشرة لمبان في جفعتايم شمال تل أبيب وبات يام وريشون لتسيون بجنوبها، جراء سقوط ​صواريخ​ من ​غزة​"، مبيّنةً أنّ "صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومدن الخضيرة وحولون وريشون لتسيون وبات يام".