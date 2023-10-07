أفادت قناة "سكاي نيوز" بأنّ "حركة حماس وجّهت ضربة صاروخيّة كبيرة تقدَّر بنحو 150 صاروخًا، باتجاه تل أبيب"، مشيرةً إلى "إصابة 8 إسرائيليّين في الرّشقة الصّاروخيّة على وسط إسرائيل، 3 منهم في حالة خطرة".
من جهتها، لفتت قناة "الجزيرة" إلى "وقوع إصابات مباشرة لمبان في جفعتايم شمال تل أبيب وبات يام وريشون لتسيون بجنوبها، جراء سقوط صواريخ من غزة"، مبيّنةً أنّ "صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومدن الخضيرة وحولون وريشون لتسيون وبات يام".
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة إسرائيليين إثر ضربة صاروخية تقدر بنحو 150 صاروخا وجهتها "حماس" نحو تل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.