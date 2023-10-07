كتائب القسام: عشرات الأسرى بقبضتنا وعلى تل أبيب أن تقف على رجل واحدة وتنتظر ردنا المزلزل

أعلن النّاطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، "أنّنا نبشّر أسرانا وأبناء شعبنا أنّ في قبضة "كتائب القسام" عشرات الأسرى من الضبّاط والجنود، وقد تمّ تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة".

وشدّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّه "أمّا وقد قام الاحتلال بقصف برج فلسطين وسط مدينة غزة، فعلى تل أبيب أن تقف على رِجل واحدة، وتنتظر ردّنا المزلزل".