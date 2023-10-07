مجلس الأمن يجتمع غدًا لبحث "الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية"

أعلن ​مجلس الأمن الدولي​ التّابع للأمم المتحدة، في بيان، أنّه سيجتمع عند السّاعة الثّالثة من بعد ظهر يوم غد الأحد بالتوقيت المحلّي (19,00 ت غ)، لبحث "الوضع في الشّرق الأوسط، بما في ذلك ​القضية الفلسطينية​"، وذلك بعد الهجوم الّذي شنّته حركة "حماس" على ​إسرائيل​ انطلاقًا من ​قطاع غزة​.

وكانت قد أُطلِقت مئات الصواريخ من غزّة نحو إسرائيل، بشكل مفاجئ في ساعة مبكرة صباح اليوم، مع تسلّل عشرات المسلّحين باتجاه مستوطنات غلاف غزة. ولاحقًا أعلن القائد العام لـ"كتائب القسام" محمد الضيف، في كلمة له بدء عمليّة "طوفان الأقصى"، مشيرًا إلى "أنّنا قرّرنا أن نضع حدًّا للانتهاكات الإسرائيليّة".