وزير الطاقة الإسرائيلي: وقّعت أمرًا بوقف إمدادات الكهرباء لقطاع غزة

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، ​يسرائيل كاتس​، في بيان مقتضب، "أنّني وقّعت أمرًا يقضى بوقف شركة ​الكهرباء​ الإسرائيليّة إمدادات الكهرباء ​لقطاع غزة​"، وذلك بعد الهجوم المباغت الّذي شنّته حركة "حماس" على إسرائيل، وخلّف مئات القتلى والجرحى.

وكانت قد أُطلِقت مئات الصواريخ من غزّة نحو إسرائيل، بشكل مفاجئ في ساعة مبكرة صباح اليوم، مع تسلّل عشرات المسلّحين باتجاه مستوطنات غلاف غزة. ولاحقًا أعلن القائد العام لـ"كتائب القسام" محمد الضيف، في كلمة له بدء عمليّة "طوفان الأقصى"، مشيرًا إلى "أنّنا قرّرنا أن نضع حدًّا للانتهاكات الإسرائيليّة".