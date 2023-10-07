الرئاسة المصرية: السيسي أبلغ ماكرون قيام مصر باتصالات مكثفة لاحتواء التصعيد في غزة

أعلن المتحدّث الرّسمي باسم رئاسة الجمهورية ال​مصر​ية المستشار أحمد فهمي، أنّ "الرّئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ تلقّى اتّصالًا هاتفيًّا من الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، تناول التّشاور والتّنسيق بشأن جهود وقف التّصعيد الجاري في ​قطاع غزة​ بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

ولفت في بيان، إلى أنّ "الرّئيسَين أعربا عن القلق البالغ تجاه التّدهور المتلاحق والخطير للأحداث، مع التّشديد على ضرورة أن تتركّز جميع الجهود الدّوليّة والإقليميّة في الوقت الرّاهن على وقف التّصعيد والعنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النّفس، وذلك بهدف احتواء الموقف والحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح".

وذكر فهمي أنّ "السيسي أشار إلى قيام مصر باتصالات مكثّفة مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والجهات الدّوليّة والإقليميّة الفاعلة، من أجل احتواء التّصعيد الرّاهن، محذّرًا من خطورة تردّي الموقف وانزلاقه لمزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانيّة في قطاع غزة، ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التّوتر تهدّد الاستقرار والأمن الإقليميَّين".