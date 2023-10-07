«إشتباكات عنيفة في أماكن احتجاز الرهائن».. الجيش الإسرائيلي يؤكد وقوع أسرى في يد حماس

الشارقة - اميمة ياسر - أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن في يد حماس رهائن إسرائيليين في قطاع غزة.

وفي مؤتمر صحفي، أعلن هاجاري عن إرهاق أرواح جنود إسرائيلين أيضا بالقتال .

ولم يقدم المتحدث أرقام عن عدد الرهائن أو الجنود الذين قتلوا.

ويقول هاغاري إنه لا يزال هناك 22 موقعًا للقتال المستمر في جنوب إسرائيل، بما في ذلك أماكن احتجاز الرهائن في بئيري وأوفاكيم.

ويقول إن القوات الإسرائيلية وصلت إلى جميع البلدات الواقعة على حدود غزة، وتعمل على مسح كل واحدة منها.

ويقول هاجاري إنه يجري نشر أربع فرق على حدود غزة، لتنضم إلى 31 كتيبة موجودة هناك بالفعل.