وسام رفيع لنجل حاكم الشيشان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل نجل حاكم الشيشان آدم قديروف البالغ من العمر 15 عاما على وسام «بطل الشيشان» الرفيع، بعد أيام من إشادة والده به عقب نشر مقطع فيديو يظهر فيه الشاب وهو يضرب ويركل سجينا.

وقال نائب رئيس مجلس النواب آدم ديليمخانوف أمس الأول، إن الشاب الصغير أظهر سمات قيادية في سن مبكرة، وحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب وفاز بعدد من بطولات الفنون القتالية وأثبت أنه مقاتل حقيقي خلال تدريبات القوات المسلحة للرماية.

واحتجز السجين الذي ضربه آدم قديروف في فولغوغراد بعدما حرق نسخة من القرآن علنا، ثم نقل في وقت لاحق إلى جمهورية الشيشان ذات الأغلبية المسلمة.