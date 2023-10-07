أمريكا: ما حدث في النيجر انقلاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مسؤولون أمريكيون أن واشنطن تتجه لتصنيف سيطرة الجيش النيجري على السلطة بأنه «انقلاب»، رسميا خلال الأسبوع المقبل، مما سيكون للقرار آثار كبيرة على قدرة الولايات المتحدة على العمل مع هذه الدولة التي تعد شريكا مهما في مكافحة الإرهاب في المنطقة.
وقال مسؤول لشبكة «سي إن إن» الأمريكية إنه من المقرر أن تعلن الوزارة أن الولايات المتحدة ستعلق أشكالا معينة من المساعدة للنيجر نتيجة لتصنيف ما حدث على أنه انقلاب.
وأوضح أن السفارة الأمريكية يمكنها الاستمرار في العمل، وسيكون الجيش الأمريكي قادرا على الاحتفاظ بقوات بشكل قانوني في النيجر إذا تم تصنيف ما جرى على أنه انقلاب.
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