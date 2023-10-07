شكرا لقرائتكم خبر 16 قتيلا ومصابا في قصف سوري على متمردي إدلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت منظمة الدفاع المدني السوري مقتل 4 مدنيين، وإصابة 12 آخرين، جراء قصف صاروخي نفذته قوات الجيش السوري، أمس الأول، استهدف الأحياء السكنية وسط مدينة إدلب.

استمر القصف على مناطق سيطرة الفصائل المسلحة شمال غرب سوريا، ما تسبب في مقتل 9 مدنيين إضافيين، ردا على هجوم بطائرة مسيّرة على الكلية الحربية في حمص، والذي خلف أكثر من 100 قتيل.

واستأنف الجيش السوري الذي توعّد بأنه «سيردّ بكل قوة وحزم»، القصف الانتقامي على آخر معقل للمتمردين شمال غرب البلاد، والذي أسفر عن مقتل 24 مدنيا على الأقل، خلال 24 ساعة تقريبا.