شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تعرب عن قلقها للتصعيد في الأراضى الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت باكستان عن قلقها الشديد للتصعيد الخطير الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان اليوم، أن إسلام آباد دعت باستمرار إلى حل الدولتين باعتباره مفتاح السلام الدائم في الشرق الأوسط، مع حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، يرتكز على القانون الدولي وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة.

الأحداث في غزة

أضافت أنه ينبغي إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة قابلة للعيش ومتصلة على أساس حدود ما قبل عام 1967، وتكون القدس عاصمتها.

وجددت في الوقت نفسه دعوتها المجتمع الدولي للعمل من أجل وقف تلك التطورات وحماية المدنيين وإحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط.