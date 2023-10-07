شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. إصابة مروعة في البريميرليج تخلع القلوب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض الاعب كريس باشام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي شيفيلد يونايتد لإصابة مروعة أمام فريق نادي فولهام وذلك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت في الجولة الثامنة من البريميرليج.

إصابة مروعة في البريميرليج تخلع القلوب

وأصيب صاحب الخمسة وثلاثين عامًا بكسر عنيف في القدم اليسرى وذلك بعد أن لعب كرة عرضية من الناحية اليمنى.

واحتاج باشام لنحوعشرة دقائق من الرعاية الطبية حيث سقط دون ان يحتك مع أي من لاعبي الفريق المنافس.

وقامت سيارة الاسعاف بنقل اللاعب للمستشفى من أجل استكمال العلاج ومن المُتوقع أن يغيب عن الملاعب لفترة طويلة.

وكان فولهام قد حقق الفوز على شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليرفع رصيده للنقطة الحادية عشر في المركز الثاني عشر وتجمد رصيد شيفيلد عند نقطة واحدة في المركز الأخير.