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الأرصاد: أمطار على القاهرة.. وتحذير من هذه الظاهرة الجوية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود الأحد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وحذرت الهيئة، سائقي المركبات من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية والتي قد تكون كثيفة أحيانا على وسط سيناء ومدن القناة.

وأشارت إلى وجود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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