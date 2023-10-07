طوفان الأقصى.. حمدين صباحي: "هزيمة مرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

علق السياسي حمدين صباحي، على العملية العسكرية التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: هزيمة عسكرية وسياسية مُرة للعدو الصهيوني، وهزيمته النفسية أمرّ.

أطلقت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم السبت، عملية عرفت إعلاميا بطوفان الأقصى، تضمنت رشقات صاروخية كبيرة صوب مستوطنات ومدن الاحتلال “الإسرائيلي” والأراضي المحتلة.

ونفذت المقاومة، عمليات تسلل بحرية وبرية، حيث اقتحم العشرات من المقاومين مستوطنات الاحتلال بغلاف غزة وسيطروا على مناطق فيها، وسط اشتباكات مسلحة مكثفة.

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