مفتي القدس: لابد من وقفة عربية إسلامية ودولية لمواجهة العدوان الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعنف ومذابح شديدة من العدوان الصهيوني منذ النكبة، موضحًا أن هناك صمت من المجتمع الدولي بشأن القضية الفلسطينية.

وأضاف محمد حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، اليوم السبت أن الشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه أمام الغطرسة الإسرائيلية، ولابد من وقفة عربية إسلامية ودولية لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأوضحمحمد حسين حول المكالمة الهاتفية التي جمعته مع مفتي الديار المصرية،أن الحديث تطرق إلى الوضع الحالي في فلسطين، بالإضافة إلى التجهيزات المقبلة لمؤتمر الفتوى العالمي الشهر المقبل.