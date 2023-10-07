قطع ذراعها ومزق جسدها.. مواطن يقتل زوجته وشقيقها في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد زكي:

أقدم شخص في منتصف العقد الرابع من العمر، اليوم السبت، على قتل زوجته وشقيقها بسلاح أبيض "سكين" إثر وقوع مشاجرة بينهم بسبب خلافات زوجية في مدينة دسوق محافظة كفر الشيخ.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بتلقي قسم شرطة بندر دسوق إشارة من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام بوصول "ك.ا.ك"، 56 عامًا، ويقيم في حي دحروج دائرة القسم، جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالبطن، وشقيقته "ك"، 40 عامًا، ربة منزل، مصابة بجرح قطعي بالبطن طوله 30 سنتميترًا ، واشتباه بتر الذراع الأيسر، وتوفيت عقب وصولها المستشفى.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ بمسكن الزوجية الذي شهد وقوع الحادث، وبسؤال شهود العيان أفادوا باعتداء "أ.م.ا"، في العقد الرابع من العمر، على زوجته وشقيقها بسلاح أبيض "سكين" نتيجة حدوث مشادة كلامية بينه وزوجته تطورت إلى مشاجرة عقب استدعاء الزوجة لشقيقها دفاعًا عنها بسبب خلافات زوجية.

جرى إيداع الجثتين داخل مشرحة مستشفي دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لصدور قرار بشأنهما.