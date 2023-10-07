شكرا لقرائتكم خبر عن حزب "المصريين": الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيسى أكدت انحيازها للدستور والقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، كلمة المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي الأول للحملة، مؤكدا أن حضور عدد كبير من الشخصيات السياسية وكبار رجال الدولة وأعضاء بمجلس النواب ورؤساء الأحزاب يكشف بما لا يدع مجالا للشك عن خطة الرئيس السيسي المستقبلية ورؤيته الثاقبة لاستكمال مسيرة الإنجازات وبناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعا.

وقال "أبو العطا"، في بيان له إن المؤتمر الصحفي الأول لحملة الرئيس السيسي الانتخابية قدم بدوره خطة شاملة وواضحة لمستقبل الدولة المصرية عبر تنفيذ عدد من الخطوات الواضحة لتنمية وتطوير البلاد وتحقيق التقدم والازدهار وإبراز الإنجازات التي تحققت خلال 10 سنوات من عمر البلاد.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن ترشح الرئيس السيسي يستند في المقام الأول على قاعدة شعبية جارفة في شتى أنحاء البلاد، بفضل النهضة التي أحدثها وانتماءه للمؤسسة العسكرية وموقفه الذي أنقذ البلاد في ثورة 30 يونيو، فضلا عن نجاحه في تحقيق الأمن والاستقرار في شتى ربوع الوطن، والحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي خلال فترة حكمه للبلاد، موضحا أن حملة الرئيس السيسي ركزت بشكل أساسي على تعزيز الاقتصاد خلال الفترة المقبلة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح أن حملة الرئيس السيسي الانتخابية أبرزت إرادة الرئيس السيسي لبناء مصر الجديدة وتنميتها في شتى المجالات من خلال توجيه الاهتمام لتعبئة كافة الموارد والقدرات لتحقيق تطلعات المصريين في تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الشاملة، فضلا عن الأهمية الكبيرة التي يوليها الرئيس السيسي للأمن القومي ومكافحة الإرهاب وتنفيذ عمليات عسكرية ناجحة لمواجهة التهديدات الإرهابية وتأمين حدود البلاد، ما أدى إلى استعادة الاستقرار في البلاد.

وأكد أن الرئيس السيسي مخلص فيما يفعله لوطنه، وما يزايد على حب الرئيس السيسى لبلده وفيما يفعله حتى تكون دولة عظمى نقول له: عفوا لقد مررنا فوق الأصعب، موضحا أننا سننتخب الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة جديدة من الإنجازات والتنمية غير المسبوقة، وما نراه حقيقة أن الشعب المصري يعشق الرئيس السيسي الذي انشغل بالعمل من أجل البناء ورأينا على يديه حكاية وطن في كل المجالات.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على استكمال المشوار، والحلم الذي بدأه في عام 2014 من أجل بناء الجمهورية القوية الجديدة، موجها الشكر للرئيس السيسي على تلبية نداء الشعب بالترشح لفترة رئاسية جديدة.