وزير خارجية السعودية حث الاتحاد الأوروبي على التحرك لتهدئة الأوضاع في غزة وتجنب مزيد من العنف

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أنّ "وزير الخارجيّة الأمير فيصل بن فرحان أجرى اتّصالًا هاتفيًّا بوزير خارجيّة الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، تمّ خلاله بحث مستجدّات تطوّرات الأوضاع في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على الوقف الفوري للتّصعيد".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "بن فرحان شدّد على "رفض السعودية استهداف المدنيّين العُزّل بأيّ شكل، وضرورة احترام القانون الدّولي الإنساني من جميع الجهات، وأشار إلى ضرورة تكاتف الجهود لتهدئة الأوضاع وتجنّب مزيد من العنف".
على صعيد متّصل، ذكرت الوزارة أنّ "بن فرحان تلقّى اتّصالًا هاتفيًّا من الممثّل السّامي للاتحاد الأوروبي للشّؤون الخارجيّة والسّياسة الأمنيّة جوزيب بوريل، شدّد خلاله وزير الخارجيّة أيضًا على رفض السّعوديّة استهداف المدنيّين العُزّل بأيّ شكل، وضرورة احترام القانون الدّولي الإنساني من جميع الجهات"، موضحةً أنّ "بن فرحان حثّ الاتحاد الأوروبي على سرعة التّحرّك وتكثيف الجهود، لتهدئة الأوضاع وتجنّب مزيد من العنف".
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