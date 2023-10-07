بايدن: الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل وسنوفر مساعدات للشعب للدّفاع عن نفسه

أعلن الرّئيس الأميركي جو بادين، "أنّني أجريت محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتتنياهو، ولإسرائيل حق الدفاع عن النفس"، مؤكّدًا أنّ "الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل، وسنوفر مساعدات للشعب للدّفاع عن نفسه".

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