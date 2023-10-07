وزير الدفاع الإسرائيلي وسّع حالة الطوارئ لتشمل كل المدن الإسرائيلية

ذكرت وسائل إعلام ​إسرائيل​يّة، أنّ وزير الدّفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قام بتوسيع حالة الطّوارئ لتشمل دولة إسرائيل بأكملها، ممّا سمح لقيادة الجبهة الدّاخليّة بتقييد التجمعات. وفي وقت سابق، تم الإعلان عن "الوضع الخاص" فقط في نطاق 80 كيلومترا من ​قطاع غزة​.

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