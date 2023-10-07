لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى أنّ "حركة حماس تريد قتلنا جميعًا"، مؤكّدًا "أننا سننتقم منهم على اليوم الأسود الّذي سبّبوه لإسرائيل، وسننتقم من كلّ المناطق الّتي تتواجد فيها حماس"، داعيًا مواطني غزة إلى المغادرة.
وأشار في مؤتمر صحافي، إلى "أنّنا ذاهبون لتدميرهم جميعًا. هذه الحرب ستستغرق وقتًا وما زالت أمامنا أيام جسيمة، وسننتصر فيها".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: "حماس" تريد قتلنا جميعا وسننتقم منها وهذه الحرب ستستغرق وقتا وسننتصر فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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