نتانياهو: "حماس" تريد قتلنا جميعا وسننتقم منها وهذه الحرب ستستغرق وقتا وسننتصر فيها

لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى أنّ "حركة حماس تريد قتلنا جميعًا"، مؤكّدًا "أننا سننتقم منهم على اليوم الأسود الّذي سبّبوه لإسرائيل، وسننتقم من كلّ المناطق الّتي تتواجد فيها حماس"، داعيًا مواطني غزة إلى المغادرة.

وأشار في مؤتمر صحافي، إلى "أنّنا ذاهبون لتدميرهم جميعًا. هذه الحرب ستستغرق وقتًا وما زالت أمامنا أيام جسيمة، وسننتصر فيها".