أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بناءً على قرار محافظ جبل لبنان، ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة، بأعمال تنظيف أنفاق المطار، اعتبارًا من السّاعة 5:00 لغاية السّاعة 7:00 من يوم غدٍ الأحد 2023-10-08".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى منع المرور داخل الأنفاق المذكورة، وتحويل السّير طيلة فترة الأشغال، وفقاً للتّالي:
- تحويل السّير على المسلك الغربي لأوتوستراد الأسد (باتّجاه خلدة) إلى الأوزاعي.
- منع المرور على مسرب "الكوكودي- المريجة" (باتّجاه نفق المطار)، وتحويل السّير باتّجاه طريق المطار القديمة.
- تحويل السّير القادم من المطار إلى طريق المطار القديمة".
وطلبت المديريّة، من المواطنين "التّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وتجنّب سلوك الطّريق المذكور إلّا في حالات الضّرورة القصوى، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير داخل أنفاق المطار صباح الغد بسبب أعمال تنظيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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